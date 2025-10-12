domingo, 12 de octubre de 2025

La Policía continua con los operativos de contralor en nuestra ciudad

En la jornada del viernes 10-10-25, personal policial de distintas comisarias del área capital en forma conjunta y coordinada con grupos especiales –Comando, GIR, GRIM- llevaron adelante operativos de contralor vehicular e identificación de personas.

Dichos operativos se llevaron a cabo en diferentes horarios y lugares como ser: Avenida Artigas y calle Ituzaingó, Avenida 3 De Abril y calle Rivadavia, Calle Tucumán entre Avenida 3 De Abril y calle Rivadavia, entre otros, logrando en la oportunidad la identificación de más de 50 personas y el secuestro preventivo de varias motocicletas por falta de documentaciones.

Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias correspondientes.