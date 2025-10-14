En tres allanamientos demoraron a varias personas, secuestran bochitas de marihuana, cocaína, motocicletas y elementos de dudosa procedencia

El primer
allanamiento, lo concretaron en un domicilio ubicado por calle Rio de Janeiro y
Renacimiento, oportunidad en que secuestraron tres motocicletas (Honda Biz,
Honda NF y Honda GLH 150cc), 09 teléfonos celulares, demoraron a dos hombres y
una mujer (mayores de edad).
Posteriormente, por
calles Renacimiento y Palermo se llevó a cabo el segundo procedimiento, lugar
donde hallaron y secuestraron zapatilla, un casco, tres motocicletas, moto
partes, elementos varios de peluquería, como ser cortadora de cabellos,
planchitas, secadora de cabellos, así también otros elementos como ser un inodoro, una
bicicleta, que no pudieron ser acreditados. En el lugar demoraron a tres
personas para averiguación de sus antecedentes.
Por otra parte,
personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado
secuestraron envoltorios “bochitas” cocaína, de marihuana y una planta de ésta última,
siendo demorado por ese hecho un hombre mayor de edad.
Por último, en un
domicilio ubicado en el barrio Loma Linda, diligenciaron el otro mandato
judicial, logrando secuestrar un arma de fuego calibre 22 con dos cartuchos, un teléfono celular
y al secuestro de una motocicleta 110cc; de igual forma personal de la
mencionada Dirección General también secuestraron 35 gramos de cocaína y
demoraron a dos personas mayores de edad.
En todos los casos,
los demorados, elementos y sustancias secuestradas fueron puestas a disposición
de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con
los trámites correspondientes.