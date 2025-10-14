martes, 14 de octubre de 2025

En tres allanamientos demoraron a varias personas, secuestran bochitas de marihuana, cocaína, motocicletas y elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de hoy 14-07-25, personal policial dependientes de la Comisaria 8va urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en forma conjunta y coordinada con los grupos PAR, Infantería y Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco investigativo en relación a una causa iniciada por supuesto Robo, diligenciaron un total de tres allanamientos en distintos domicilios de nuestra ciudad.

El primer allanamiento, lo concretaron en un domicilio ubicado por calle Rio de Janeiro y Renacimiento, oportunidad en que secuestraron tres motocicletas (Honda Biz, Honda NF y Honda GLH 150cc), 09 teléfonos celulares, demoraron a dos hombres y una mujer (mayores de edad).

Posteriormente, por calles Renacimiento y Palermo se llevó a cabo el segundo procedimiento, lugar donde hallaron y secuestraron zapatilla, un casco, tres motocicletas, moto partes, elementos varios de peluquería, como ser cortadora de cabellos, planchitas, secadora de cabellos, así también otros elementos como ser un inodoro, una bicicleta, que no pudieron ser acreditados. En el lugar demoraron a tres personas para averiguación de sus antecedentes.

Por otra parte, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado secuestraron envoltorios “bochitas” cocaína, de marihuana y una planta de ésta última, siendo demorado por ese hecho un hombre mayor de edad.

Por último, en un domicilio ubicado en el barrio Loma Linda, diligenciaron el otro mandato judicial, logrando secuestrar un arma de fuego calibre 22 con dos cartuchos, un teléfono celular y al secuestro de una motocicleta 110cc; de igual forma personal de la mencionada Dirección General también secuestraron 35 gramos de cocaína y demoraron a dos personas mayores de edad.

En todos los casos, los demorados, elementos y sustancias secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con los trámites correspondientes.