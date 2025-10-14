martes, 14 de octubre de 2025

Recuperan prendas robadas de un local, hay un joven demorado

En la madrugada de hoy 14-10-25, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, fueron alertados que por calles Garay y Gaboto, aparentemente se habría producido un hecho delictivo, más precisamente en un local de ropas.

Ante tal situación, los uniformados se dirigieron hasta el lugar donde constataron que a simple vista el local se encontraba violentado y con la faltante de elementos; es por ello, que llevaron adelante intensas recorridas por la zona, logrando visualizar a un sujeto trasladado varios elementos en su poder, siendo rápidamente identificado y demorado, tratándose de un mayor de  24 años de edad, alias “chancho”; secuestrando además un bolso y varias prendas de vestir (nuevas), los cuales serían aparentemente los sustraídos reciamente.

La persona aprehendida y lo secuestrando fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continúan con los tramites del caso.