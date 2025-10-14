Recuperan prendas robadas de un local, hay un joven demorado

Ante tal situación,
los uniformados se dirigieron hasta el lugar donde constataron que a simple
vista el local se encontraba violentado y con la faltante de elementos; es por
ello, que llevaron adelante intensas recorridas por la zona, logrando
visualizar a un sujeto trasladado varios elementos en su poder, siendo
rápidamente identificado y demorado, tratándose de un mayor de 24 años de edad, alias “chancho”;
secuestrando además un bolso y varias prendas de vestir (nuevas), los cuales
serían aparentemente los sustraídos reciamente.
La persona
aprehendida y lo secuestrando fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se
continúan con los tramites del caso.