Armado con revolver robó joyas de un local y terminó preso

En la mañana de hoy 14-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Cuarta Urbana, realizando sus labores específicas, fueron alertados que por Avenidas Libertad y J. R. Fernández vecinos de la zona tenían demorada a una persona quien momentos antes aparentemente habría cometido un hecho delictivo junto a otro sujeto quien se habría dado a la fuga.
Por tal motivo, los
uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde procedieron a la identificación
y aprehensión del mismo, tratándose de un mayor de 29 años de edad; así también
secuestraron varias joyas, sustraídas de un local de las inmediaciones y un
arma de fuego con el cual habrían intimidado a la víctima –empleado del lugar-
para cometer el hecho.
Al respecto, la persona aprehendida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.