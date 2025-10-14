martes, 14 de octubre de 2025

Esquina: Demoran a un hombre relacionado a una causa judicial

Personal policial de la Comisaria de Distrito 1ra de Esquina, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa judicial, logrando en la oportunidad aprehender a un hombre mayor de edad, quien presuntamente tendría relación con el hecho.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos luego de intensos trabajos investigativos llevado a cabo, lo que permitió determinar que el presunto autor del hecho estaría en la localidad de Pueblo Libertador –dpto. de Esquina- es por ello, que de manera inmediata una comisión se dirigió hasta el lugar, donde tras un tras un rastrillaje por la zona, lograron localizar y aprehender al mismo, siendo un mayor de 50 años de edad.

Al respecto, el aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso. 