Esquina: Demoran a un hombre relacionado a una causa judicial

Personal policial de la Comisaria de Distrito 1ra de Esquina, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa judicial, logrando en la oportunidad aprehender a un hombre mayor de edad, quien presuntamente tendría relación con el hecho.
El procedimiento, lo
concretaron los mencionados efectivos luego de intensos trabajos investigativos
llevado a cabo, lo que permitió determinar que el presunto autor del hecho
estaría en la localidad de Pueblo Libertador –dpto. de Esquina- es por ello, que
de manera inmediata una comisión se dirigió hasta el lugar, donde tras un tras
un rastrillaje por la zona, lograron localizar y aprehender al mismo, siendo un
mayor de 50 años de edad.
Al respecto, el aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.