viernes, 17 de octubre de 2025

Misa y homenaje a mujeres policías en visperas del “Día de la Madre”

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA” 

En la mañana de hoy 17-10-25, cerca de las 10:00 horas, en el Complejo Formativo Policial “Santa Catalina” se celebró una Santa Misa en honor al día de las Madres, especialmente a las que integran la fuerza de seguridad.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el capellán de la Institución presbítero Guillermo Danuzzo, se contó con la presencia del Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, junto a los Directores Generales, jefes de Dependencias y especialmente personal femenino de diversas dependencias del área capital, entre otros invitados especiales.

Posteriormente y tras finalizar la misa, primeramente, hizo uso de la palabra en representación de todas las madres de la institución, la Crio. Insp. Lic. Mónica Galarza, luego hizo lo propio el Jefe de Policía, quien destaco el rol de la mujer dentro de la institución policial, luego se realizó la entrega de unos presentes a las madres que participaron de la ceremonia, resaltando su función de servir a la sociedad, con responsabilidad, entrega y sacrificio, los cuales son expresados en valores y enseñanzas, haciendo extensivo el saludo para todas las madres que integran las filas policiales.

¡¡¡ Muy feliz día!!!