jueves, 16 de octubre de 2025

Esquina: La Policía recuperó elementos robados de una parroquía

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de Avenida 25 de Mayo y calle Santa Rita, finalmente lograron recuperar los elementos sustraídos al Sacerdote de la Parroquia Santa Rita de esa Localidad.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que al tomar conocimiento del hecho, de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó que recuperar en calles Cecilio Carreras y Schweizer los elementos de liturgia denunciados como sustraídos como ser: 1 biblia, 1 estola, 3 libros litúrgicos, 1 Cádiz, 1 Patena (platito) de acero inoxidable, 2 recipientes porta ostias c/ostias, 1 corporal blanco de tela, 1 botella chica con el vino, 1 botella con agua bendita.

Lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden y posteriormente fue entregado al propietario.