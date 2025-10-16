Esquina: La Policía recuperó elementos robados de una parroquía

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que al
tomar conocimiento del hecho, de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo
de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la
zona, lo que posibilitó que recuperar en calles Cecilio Carreras y Schweizer
los elementos de liturgia denunciados como sustraídos como ser: 1 biblia, 1 estola,
3 libros litúrgicos, 1 Cádiz, 1 Patena (platito) de acero inoxidable, 2
recipientes porta ostias c/ostias, 1 corporal blanco de tela, 1 botella chica
con el vino, 1 botella con agua bendita.
Lo recuperado fueron trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden y posteriormente
fue entregado al propietario.