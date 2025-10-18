sábado, 18 de octubre de 2025

General Paz: La Policía demoró a un hombre y secuestró un animal ovino de dudosa procedencia

En la noche de ayer 17-10-25, alrededor de las 23:30 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito General Paz, que se encontraba realizando recorridas de prevención de ilícitos por la zona rural, observó la presencia de un animal ovino en inmediaciones de un camino vecinal de la Primera Sección Capillita a metros del Km 120 de la Ruta Provincial N° 5.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron averiguaciones con los vecinos del lugar, quienes manifestaron que momentos antes un hombre había dejado al animal ese sitio, por lo que se procedió al secuestro preventivo de dicho ovino, y tras un rastrillaje por zonas aledañas logran observar a un sujeto a bordo de una bicicleta que coincidía con las descripciones aportadas, siendo el mismo identificado, tratándose de un hombre de 28 años de edad.

Por tal motivo, se procedió a su demora y traslado a la citada Comisaría donde se continúan las diligencias de rigor, asimismo, por el hecho, se dio intervención a la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz para el seguimiento del procedimiento correspondiente.