General Paz: La Policía demoró a un hombre y secuestró un animal ovino de dudosa procedencia

Ante esta situación, los uniformados iniciaron
averiguaciones con los vecinos del lugar, quienes manifestaron que momentos
antes un hombre había dejado al animal ese sitio, por lo que se procedió al
secuestro preventivo de dicho ovino, y tras un rastrillaje por zonas aledañas logran
observar a un sujeto a bordo de una bicicleta que coincidía con las
descripciones aportadas, siendo el mismo identificado, tratándose de un hombre
de 28 años de edad.
Por tal motivo, se procedió a su demora y traslado a la citada Comisaría donde se continúan las diligencias de rigor, asimismo, por el hecho, se dio intervención a la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz para el seguimiento del procedimiento correspondiente.