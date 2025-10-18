Mercedes: Motociclista murió tras chocar contra un camión

En horas de la mañana de ayer 17-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Mercedes, tomaron conocimiento que por calle Independencia y Dr. Rivas, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer-, colisionaron un camión y una motocicleta, dejando como resultado el deceso de un joven mayor de edad.
Según la información inicial, el siniestro se habría
registrado alrededor 12:30 horas y tuvo como protagonistas a un camión -marca
Mercedes Benz- guiado por una persona de apellido Monsalvo -mayor de edad-
acompañado de un hombre mayor de edad, y una motocicleta -marca Corven Energy - conducido por un joven de apellido Martínez de 24 años de
edad, quien a raíz de este siniestro fue auxiliado y trasladado hasta el
nosocomio local, donde momentos después se produjo su lamentable deceso por las
graves lesiones que presentaba.
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.