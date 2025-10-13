Goya: Secuestran armas durante un control en el Río Corriente

Durante un operativo fluvial realizado este fin de semana largo en el Río Corriente, personal de la Unidad Especial Rural y Ecológica de Goya, a cargo del Of. Ayte. Díaz Walberto, identificó 12 embarcaciones y 34 personas.
En la recorrida, se detectaron y secuestraron dos armas de fuego:
- Un rifle Remington con mira telescópica, en poder de un hombre de La Matanza (Buenos Aires).
- Una pistola Glock 9 mm, perteneciente a un ciudadano de Esquina.
Ambas estaban con cargadores colocados y municiones, lo que va en contra de las medidas de seguridad que exige ANMAC, a pesar de tener papeles en regla.
Las armas fueron secuestradas de forma preventiva y trasladadas a la base de la UESRE-Goya. El operativo se realizó sin mayores inconvenientes.