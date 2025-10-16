Goya: Automovilista murió tras chocar contra un camión en Ruta Nacional 12

En horas de la tarde de ayer 15-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Goya, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12 –zona del Paraje Zorzalito- se habría registrado un siniestro vial, en el cual –por causas y circunstancias que se tratan de establecer- colisionaron un camión y un automóvil, dejando como resultado el deceso de un hombre mayor de edad.
Según la información inicial hasta este momento,
el siniestro tuvo como protagonistas a un automóvil –marca Ford Fiesta-
conducido por un hombre de apellido Villagra -52- y un camión –marca Scania-
guiado por una persona de apellido Gentile –mayor de edad-.
A consecuencia del siniestro, en el lugar se produjo el lamentable deceso del conductor del rodado menor. En la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de las autoridades judiciales en turno.