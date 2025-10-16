Paso de la Patria: Demoran a un joven con antecedentes policiales y secuestran bochitas de cocaína

El procedimiento fue realizado en Avenida
Prefectura Naval Argentina casi Ruta N° 98 de esa localidad, lugar donde
identificaron a un joven - mayor de edad- quien llevaba entre sus pertenencias
bochitas de una sustancia, entre otras cosas, por lo que se solicitó la
colaboración de la División de Drogas Peligrosas de Ensenada Grande, quienes
realizaron el correspondiente test orientativo, dando resultando positivo para
cocaína, con un peso mayor a 3,00gramos, procediéndose al secuestro de las
mismas y a la demora de la persona.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno, siendo trasladados a la citada dependencia dónde se continuaron con los trámites de rigor.