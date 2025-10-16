jueves, 16 de octubre de 2025

Paso de la Patria: Demoran a un joven con antecedentes policiales y secuestran bochitas de cocaína

En la jornada de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Pasó de la Patria junto al área de investigaciones de esa dependencia, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven que tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales y además entre sus pertenencias llevaba "bochitas" de una sustancia blanquecina, aparentemente cocaína.

El procedimiento fue realizado en Avenida Prefectura Naval Argentina casi Ruta N° 98 de esa localidad, lugar donde identificaron a un joven - mayor de edad- quien llevaba entre sus pertenencias bochitas de una sustancia, entre otras cosas, por lo que se solicitó la colaboración de la División de Drogas Peligrosas de Ensenada Grande, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, dando resultando positivo para cocaína, con un peso mayor a 3,00gramos, procediéndose al secuestro de las mismas y a la demora de la persona.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno, siendo trasladados a la citada dependencia dónde se continuaron con los trámites de rigor.