San Luis del Palmar: La Policía recuperó mercaderías robadas de una verdulería

En horas de la mañana de hoy 13-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, tras tomar conocimiento que, de una verdulería, personas de identidad desconocida habrían sustraído variedad de frutas y verduras, las cuales fueron recuperadas.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que de un comercio –frutería-, habrían
sustraído mercaderías, en este marco, de forma inmediata realizaron múltiples
tareas y observación de cámaras, lo que posibilitó recuperar lo sustraído.
Lo recuperado fueron puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.