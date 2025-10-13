Goya: Motociclista grave tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

En la mañana de ayer 12-10-25,
personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Goya
tomaron conocimiento que por Ruta Nacional 12 km 740 aproximadamente –Paraje
Paso Juan- se habría registrado un siniestro vial entre un automóvil y una
motocicleta, dejando como resultado al conductor del rodado menor con lesiones
graves.
Según la información inicial
obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 07:00 horas y tuvo
como protagonistas a un automóvil –marca Volkswagen, modelo Gol- conducido por
un hombre mayor de edad de apellido Rodríguez y una motocicleta –marca Honda CB
125 cc- guiada por un joven de apellido Ortiz –mayor-.
A consecuencia del siniestro, el
conductor del rodado menor fue trasladado hasta el hospital local, donde tras
ser examinado se determinó que poseía lesiones de carácter graves.
Por el hecho, en la citada comisaria se llevan adelante las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.