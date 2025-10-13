lunes, 13 de octubre de 2025

Goya: Motociclista grave tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

En la mañana de ayer 12-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Goya tomaron conocimiento que por Ruta Nacional 12 km 740 aproximadamente –Paraje Paso Juan- se habría registrado un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta, dejando como resultado al conductor del rodado menor con lesiones graves.

Según la información inicial obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 07:00 horas y tuvo como protagonistas a un automóvil –marca Volkswagen, modelo Gol- conducido por un hombre mayor de edad de apellido Rodríguez y una motocicleta –marca Honda CB 125 cc- guiada por un joven de apellido Ortiz –mayor-.

A consecuencia del siniestro, el conductor del rodado menor fue trasladado hasta el hospital local, donde tras ser examinado se determinó que poseía lesiones de carácter graves.

Por el hecho, en la citada comisaria se llevan adelante las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.