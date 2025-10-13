Hallaron sin vida al joven que desapareció tras ir de pesca en Santa Lucía

A través de la presente Gacetilla, se informa que en la tarde de ayer 12-10-25, fue hallado el cuerpo sin vida del ciudadano Zapata Adrián Alberto de 30 años de edad, quien conforme a la denuncia efectuada por una persona de apellido -Perrota-, el mismo se encontraba ausente desde el pasado 06-10-25, solicitud enviada oportunamente el pasado viernes 10-10-25, mediante ampliación de gacetilla; dando intervención de esta situación también a la fiscalía de Investigación en turno.
Cabe señalar que el mismo fue hallado sin vida y
en estado de descomposición en una zona conocida como el “talar” de la
mencionada localidad, tratándose aparentemente en principio y según las
primeras diligencias realizadas de un supuesto suicidio, siendo materia de
investigación.
Al respecto, la citada dependencia lleva a
delante las diligencias del caso.