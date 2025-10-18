Paso de la Patria: Rescataron un yacaré y lo reubicaron en su hábitat natural

En horas de la mañana de hoy 18-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Paso de la Patria tomaron conocimiento sobre la presencia de un ejemplar de Yacaré en un domicilio del Barrio Frutilla.
Por tal motivo de manera inmediata, los
mencionados efectivos se constituyeron al lugar, donde se coordinó y solicito
la colaboración con el equipo de rescate “Aguará Guazú”, procediendo así a la
contención y rescate del animal, garantizando en todo momento la seguridad de
los vecinos y del ejemplar.
Posteriormente, el Yacaré Overo fue trasladado a
su hábitat natural, asegurando su bienestar y preservación, en cumplimiento de
las normativas ambientales vigentes.
Es así que se destaca la rápida y eficiente labor
conjunta entre la Comisaría y el personal especializado, reafirmando su
compromiso con la protección de la fauna silvestre y el cuidado del medio
ambiente.