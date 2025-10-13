La Policía de Corrientes capacita a efectivos en técnicas de rescate urbano

Este curso fue aprobado a través
de Resolución J.P. N 1030/2025, firmada por el Jefe de Policía, Miguel Ángel
Leguizamón. Comenzó el pasado lunes 6 y culminará este viernes 17 de octubre.
Durante estos días, efectivos se
capacitan intensamente en modalidad presencial, con actividades teóricas,
prácticas, educación física y pruebas psicotécnicas. Pertenecen a divisiones
como el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERYS) de los Bomberos, el
Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), Policía de Alto Riesgo (PAR),
Grupo de Intervención Rápida (GIR) y Grupo Táctico de Operaciones (GTO).
Se trata de 27 efectivos que
aprenden sobre rescates en altura, en agua, búsqueda de personas, rastreo y
otras situaciones específicas. Horacio Rodríguez, director general de Lucha
contra el fuego –a cargo del curso- comentó que en esta ocasión se destaca la
incorporación de personal femenino a la capacitación.
En cuanto a los lugares donde se
lleva a cabo la capacitación, se trata del puente Tala (cercanía a Riachuelo),
playa Arazaty, puente Gral. Belgrano, edificios en altura y el complejo
policial de Santa Catalina.
Todo el proceso es monitoreado
por profesionales médicos, técnicos, licenciados en Higiene y Seguridad,
enfermeros y profesores de educación física.
"De esta forma renovamos el compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad", expresó.
