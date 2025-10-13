Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Octava urbana, en horas de la mañana de ayer 12-10-25 momentos en que realizaban recorridas de prevención lograron hallar y secuestrar una motocicleta denunciada como sustraída, la cual se encontraba abandonada por inmediaciones de Avenida Cartagena y calle Andalucía.
El
procedimiento, lo concretaron alrededor de las 09:45 horas y tras las primeras
averiguaciones realizadas lograron determinar que dicho rodado –marca Honda
Titán de 150 cc- fue recientemente sustraída por personas desconocidas quienes
habrían interceptado a la víctima sustrayéndole la motocicleta.
Al respecto, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.