lunes, 13 de octubre de 2025

Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Octava urbana, en horas de la mañana de ayer 12-10-25 momentos en que realizaban recorridas de prevención lograron hallar y secuestrar una motocicleta denunciada como sustraída, la cual se encontraba abandonada por inmediaciones de Avenida Cartagena y calle Andalucía.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 09:45 horas y tras las primeras averiguaciones realizadas lograron determinar que dicho rodado –marca Honda Titán de 150 cc- fue recientemente sustraída por personas desconocidas quienes habrían interceptado a la víctima sustrayéndole la motocicleta.

Al respecto, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.