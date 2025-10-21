Lucha contra el abigeato en Esquina: Hay un demorado y elementos secuestrados

En la jornada de ayer 20-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, en el marco de legajo de investigación que se encuentra en trámite -supuesto abigeato-, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron productos cárnicos, cartuchos herramientas de faena y un celular, que guardarían relación con el hecho que se investiga.
Los distintos trabajos de investigación
posibilito a los mencionados policías diligenciar una orden de allanamiento en
una vivienda ubicada en la Primera Sección Cruz de los Milagros, lugar donde
procedieron a la demora de un hombre de 60 años de edad, además se halló y
secuestro carne vacuna, restos óseos, herramientas de faena, cartuchos calibre
12.70, trozos de cuero y un celular, los cuales serían de interés para la causa
en trámite.
El demorado junto a lo secuestrado, fue puestos a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que
corresponden.