miércoles, 22 de octubre de 2025

Itatí: Recuperan elementos recientemente sustraídos

En la jornada de antes de ayer 20-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración a la unidad fiscal en turno, luego de diversos trabajos, lograron hallar y recuperar un bolso y un teléfono celular que fuera denunciados como sustraídos.

Los distintos trabajos de investigación desplegados en relación a un hecho delictivo perpetrado recientemente, luego de distintos trabajos de investigativos, llevó a los efectivos hasta un baldío que se encuentra en el ingreso al Barrio ibiray ubicado por la Calle Coronel Vallejos de esta Localidad, donde observaron un bolso -marca chenson-, conteniendo en su interior un teléfono celular -marca Samsung A 12-, de similares características al denunciado como sustraído.

Lo recuperado fue trasladado a la citada Comisaría, donde se prosigue con los tramites del caso.

 