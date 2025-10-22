Itatí: Recuperan elementos recientemente sustraídos

En la jornada de antes de ayer 20-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración a la unidad fiscal en turno, luego de diversos trabajos, lograron hallar y recuperar un bolso y un teléfono celular que fuera denunciados como sustraídos.
Los distintos trabajos de investigación
desplegados en relación a un hecho delictivo perpetrado recientemente, luego de
distintos trabajos de investigativos, llevó a los efectivos hasta un baldío que
se encuentra en el ingreso al Barrio ibiray ubicado por la Calle Coronel
Vallejos de esta Localidad, donde observaron un bolso -marca chenson-,
conteniendo en su interior un teléfono celular -marca Samsung A 12-, de
similares características al denunciado como sustraído.
Lo recuperado fue trasladado a la citada Comisaría, donde se prosigue con los tramites del caso.