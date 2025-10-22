miércoles, 22 de octubre de 2025

La Policía recuperó una caja fuerte robada en Paso de la Patria: Hay dos demorados

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Paso de la Patria, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas, tras diligenciar una orden de allanamiento, recuperaron una caja fuerte y dinero en efectivo, además aprehendieron a los presuntos autores.

Los distintos trabajos de investigación lo iniciaron, tras tomar conocimiento que de una despensa, personas de identidad desconocida habrían sustraído una caja fuerte con una importante suma de dinero.

De forma inmediata, los efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación que incluyo la observación de cámaras de seguridad, que posibilitó identificar a los presuntos autores, en ese marco diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio de esa localidad, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la división grupo de tareas operacionales –G.T.O.- con asiento en la localidad de San Luis del Palmar, donde finalmente lograron hallar y recuperar una caja fuerte con una importante suma de dinero y aprehendieron a dos personas –mayores de edad-, sindicados como presuntos autores del hecho.

Los aprehendidos junto a lo recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.