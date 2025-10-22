La Policía recuperó una caja fuerte robada en Paso de la Patria: Hay dos demorados

Los distintos trabajos de investigación lo
iniciaron, tras tomar conocimiento que de una despensa, personas de identidad
desconocida habrían sustraído una caja fuerte con una importante suma de
dinero.
De forma inmediata, los efectivos iniciaron un
intenso trabajo de investigación que incluyo la observación de cámaras de
seguridad, que posibilitó identificar a los presuntos autores, en ese marco
diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio de esa localidad, para
lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la división grupo
de tareas operacionales –G.T.O.- con asiento en la localidad de San Luis del
Palmar, donde finalmente lograron hallar y recuperar una caja fuerte con una importante
suma de dinero y aprehendieron a dos personas –mayores de edad-, sindicados
como presuntos autores del hecho.
Los aprehendidos junto a lo recuperado, fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.