Recuperan bolsas de cemento robadas de una construcción

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Sexta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron recuperar bolsas de cemento que habría sido denunciadas como sustraídas.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación
de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó en la
intersección de Ruta 12 y Avenida Centenario, en un descampado, recuperar 7
bolsas de cemento -marca HOLCIM-, las cuales fueron denunciadas como
sustraídas.
Lo recuperado fue trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.