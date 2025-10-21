martes, 21 de octubre de 2025

Ituzaingo: Aspirantes a cabos de la Policía de Corrientes recibieron el sacramento de la confirmación

Con gran fervor y profundo sentido espiritual, aspirantes a cabo de la Policía de Corrientes que se hallan cursando en la Unidad Regional N° VI – Ituzaingo, participaron de la celebración del Sacramento de la Confirmación, junto a más de 200 jóvenes de la ciudad de Ituzaingó, en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el multi espacio local.

El encuentro religioso reunió a las tres parroquias de la ciudad —San Juan Bautista, Nuestra Señora de Loreto y Santa Rita de Cascia—, y fue presidido por el Obispo Diocesano, Monseñor Gustavo, acompañado por el Capellán de la Policía de Corrientes, padre Guillermo Danuzzo, y los presbíteros Francisco Lucardi, Rafael Mercado y Alejandro Montenegro.

Durante la homilía, Monseñor Gustavo destacó la importancia de la unidad espiritual y el compromiso de los jóvenes con su fe, resaltando la presencia de los aspirantes policiales como ejemplo de formación integral.

La ceremonia contó con la presencia del Director General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Víctor García, el director de unidad regional VI- Ituzaingo- autoridades locales, policiales, familiares y miembros de la comunidad

La participación de los aspirantes en esta ceremonia, reafirma el compromiso de la Policía de Corrientes con la formación espiritual y humana de sus futuros integrantes, fomentando valores de fe, solidaridad y vocación de servicio en beneficio de la comunidad.