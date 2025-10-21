Ituzaingo: Aspirantes a cabos de la Policía de Corrientes recibieron el sacramento de la confirmación

El encuentro religioso reunió a las tres
parroquias de la ciudad —San Juan Bautista, Nuestra Señora de Loreto y Santa
Rita de Cascia—, y fue presidido por el Obispo Diocesano, Monseñor Gustavo,
acompañado por el Capellán de la Policía de Corrientes, padre Guillermo
Danuzzo, y los presbíteros Francisco Lucardi, Rafael Mercado y Alejandro
Montenegro.
Durante la homilía, Monseñor Gustavo destacó la
importancia de la unidad espiritual y el compromiso de los jóvenes con su fe,
resaltando la presencia de los aspirantes policiales como ejemplo de formación
integral.
La ceremonia contó con la presencia del Director
General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Víctor García, el director
de unidad regional VI- Ituzaingo- autoridades locales, policiales, familiares y
miembros de la comunidad
La participación de los aspirantes en esta
ceremonia, reafirma el compromiso de la Policía de Corrientes con la formación
espiritual y humana de sus futuros integrantes, fomentando valores de fe,
solidaridad y vocación de servicio en beneficio de la comunidad.