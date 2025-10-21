martes, 21 de octubre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un joven demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, el pasado 19-10-25 siendo las 03:00 aproximadamente, tomaron conocimientos a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de Avenida Costanera y calles Las Heras, habrían sustraído aparentemente una motocicleta.

Por tal motivo, con la premura del caso de manera inmediata, los mencionado efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje por la zona, lograron divisar una joven a bordo de una motocicleta con las características similares a la brindadas por el sistema, por lo que procedieron a la demora y posterior identificación de una menor de 16 años de edad, quien no supo justificar la procedencia ni propiedad del rodado, por ello se secuestró preventivamente bajo las formalidades legales correspondientes una motocicleta -marca Corven- la cual se encontraba en contacto directo, sin su llave de ignición, el tambor de encendido fuera de lugar y la pechera desprendida, además tras las primeras averiguaciones resulto que el rodado sería el que habrían sustraído recientemente.

Al respecto, la joven y la motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites de rigor. 