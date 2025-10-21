La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un joven demorado

Por tal motivo, con la premura del caso de manera
inmediata, los mencionado efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un
amplio rastrillaje por la zona, lograron divisar una joven a bordo de una
motocicleta con las características similares a la brindadas por el sistema,
por lo que procedieron a la demora y posterior identificación de una menor de
16 años de edad, quien no supo justificar la procedencia ni propiedad del
rodado, por ello se secuestró preventivamente bajo las formalidades legales
correspondientes una motocicleta -marca Corven- la cual se encontraba en
contacto directo, sin su llave de ignición, el tambor de encendido fuera de
lugar y la pechera desprendida, además tras las primeras averiguaciones resulto
que el rodado sería el que habrían sustraído recientemente.
Al respecto, la joven y la motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites de rigor.