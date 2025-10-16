San Luis del Palmar: Varios demorados y motocicletas secuestradas en operativos de contralor

En la noche de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la localidad de San Luis del Palmar, intensificaron los trabajos de prevención, control de vehículos e identificación de personas, en diferentes zonas y sectores de la localidad de San Luis del Palmar, en cuya oportunidad procedieron a la demora de varias personas y al secuestro de motocicletas.
Los distintos trabajos de contralor, fue llevado a cabo por personal de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, del área de investigaciones y patrulla motorizada de la citada unidad, y del Grupo de Tareas operaciones GTO con asiento en esa localidad, lo llevaron a cabo mediante operativos denominados de manera fija y móvil, y los cuales arrojaron la demora de 10 personas para averiguación de sus antecedentes y el secuestro preventivo de 18 motocicleta, en razón que, sus ocupantes no pudieron acreditar fehacientemente la propiedad de los rodados,
Cabe señalar que en ese contexto se identificó a dos sujetos que estaban en la plaza y se le secuestro un cogollo de marihuana.
Las personas demoradas junto a los rodados secuestrados preventivamente, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites de cada caso.