Ituzaingo: Un hombre se ahogó al ingresar en una playa no habilitada

Ocurrió ayer por la tarde en la localidad correntina de Ituzaingó. La víctima era oriunda de Resistencia.
Jornada trágica se registró este
viernes en la localidad de Ituzaingó, ya que un hombre se ahogó en las aguas
del río Paraná. La víctima tenía 50 años y era oriunda de ciudad chaqueña de
Resistencia.
El lamentable episodio sucedió
este viernes por la tarde. Medios locales señalaron que la víctima ingresó a
refrescarse en una zona que no se encuentra habilitada para los bañistas y en
un momento determinado desapareció de la superficie acuática. Momento después,
el cuerpo fue hallado por rescatistas.
El hombre fue identificado como
Juan Ramón Esquivel, a quien lo trasladaron al hospital local.
