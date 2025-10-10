Una joven murió al caer de un sexto piso

A diarioepoca.com vecinos contaron que escucharon los gritos de
pedido de ayuda de una mujer y fue cuando observaron que se colgaba de un
balcón de un sexto piso del edificio ubicado por calle San Martín al 300 de esta
ciudad.
En el lugar al parecer intentaba
sujetarla, un hombre, quien sería su pareja y observaron además a un menor
quien solo se escuchaba llorar.
"En un momento dado safó y
cayó" contó una mujer quien se mostró conmovida por lo que tuvo que
presenciar.
"Ante los primeros pedidos
de auxilio de la mujer se pidió al 911 que viniera la policía", aseguró
otro vecino de la zona.
En el lugar trabaja la policía y
las autoridades judiciales correspondientes.
