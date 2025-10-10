viernes, 10 de octubre de 2025

Una joven murió al caer de un sexto piso

Investigan las causas en la que una mujer de 29 años pereció al desplomarse de un edificio ubicado en calle San Martin al 300 de esta ciudad. Según vecinos escucharon gritos de pedidos de ayuda cuando la vieron colgada del balcón. En el lugar estaba su pareja y un menor.  La policía tomó conocimiento del hecho a las 15.30 de este viernes.

A diarioepoca.com  vecinos contaron que escucharon los gritos de pedido de ayuda de una mujer y fue cuando observaron que se colgaba de un balcón de un sexto piso del edificio ubicado por calle San Martín al 300 de esta ciudad.

En el lugar al parecer intentaba sujetarla, un hombre, quien sería su pareja y observaron además a un menor quien solo se escuchaba llorar.

"En un momento dado safó y cayó" contó una mujer quien se mostró conmovida por lo que tuvo que presenciar.

"Ante los primeros pedidos de auxilio de la mujer se pidió al 911 que viniera la policía", aseguró otro vecino de la zona.

En el lugar trabaja la policía y las autoridades judiciales correspondientes.

Fuente: www.diarioepoca.com