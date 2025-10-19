Joven demorado tras robar un bolso

En la tarde de ayer 18-10-25, cerca de las 15:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria Octava Urbana, momentos en que realizaban recorridas por el ámbito de su jurisdicción tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Montecarlo y calle El Trébol, aparentemente un hombre se encontraba corriendo con un bolso en la mano.
Por tal motivo, con la premuera del caso, los
mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde procedieron a la
aprehensión de un joven de 24 años de edad, quien tenía en su poder un bolso
que en su interior contenías pares de zapatillas, documentaciones, dinero en
efectivo entre otros elementos, los cuales aparentemente habrían sido
sustraídos momentos antes.
El aprehendido fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado a la citada dependencia policial donde se llevan adelante
las diligencias de rigor.