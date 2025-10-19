domingo, 19 de octubre de 2025

Joven demorado tras robar un bolso

En la tarde de ayer 18-10-25, cerca de las 15:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria Octava Urbana, momentos en que realizaban recorridas por el ámbito de su jurisdicción tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Montecarlo y calle El Trébol, aparentemente un hombre se encontraba corriendo con un bolso en la mano.

Por tal motivo, con la premuera del caso, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años de edad, quien tenía en su poder un bolso que en su interior contenías pares de zapatillas, documentaciones, dinero en efectivo entre otros elementos, los cuales aparentemente habrían sido sustraídos momentos antes.

El aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.