domingo, 19 de octubre de 2025

Santa Rosa: Joven murió tras ser apuñalado en una gresca, hay un demorado

En horas de la tarde de hoy 18-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Rosa, en colaboración con la unidad fiscal en turno, dieron inicio a labores de investigación, en relación a un hecho que se habría registrado en el Barrio Llamarada de esa localidad, lugar donde un hombre habría fallecido, aparentemente tras protagonizar un altercado con otra persona.

Conforme a las primeras averiguaciones e información inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 17:00 horas, en inmediaciones de calles Jujuy y Paraguay del mencionado barrio, lugar donde un joven de apellido Fernández de 23 años de edad, habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca -cuchillo tipo tramontina-, presuntamente tras protagonizar un altercado con otro joven mayor de edad.

A consecuencia de este hecho, el joven de apellido Fernández fue auxiliado y trasladado hasta el nosocomio local, donde momento más tarde se produce su lamentable deceso, cabe mencionar que el supuesto autor se encuentra aprehendido y el arma blanca vinculada al hecho secuestrada.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias que corresponden.