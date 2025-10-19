Santa Rosa: Joven murió tras ser apuñalado en una gresca, hay un demorado

Conforme a las primeras averiguaciones e
información inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 17:00
horas, en inmediaciones de calles Jujuy y Paraguay del mencionado barrio, lugar
donde un joven de apellido Fernández de 23 años de edad, habría resultado con
lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca -cuchillo tipo
tramontina-, presuntamente tras protagonizar un altercado con otro joven mayor
de edad.
A consecuencia de este hecho, el joven de
apellido Fernández fue auxiliado y trasladado hasta el nosocomio local, donde
momento más tarde se produce su lamentable deceso, cabe mencionar que el
supuesto autor se encuentra aprehendido y el arma blanca vinculada al hecho
secuestrada.
Al respecto, en la citada dependencia policial se
prosigue con las diligencias que corresponden.