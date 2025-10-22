La Cruz: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de hoy 22-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito La Cruz en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones y en relación a un legajo judicial en trámite, realizaron diversas labores investigativas, logrando recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado es la citada
localidad, donde luego de que los citados efectivos tomaran conocimiento del
ilícito, realizaron tareas investigativas al respecto y al análisis de las
cámaras de seguridad, lo que posibilitó hallar y secuestrar, bajo las
formalidades legales, una motocicleta – marca Cerro 150 cc.- e identificar al
supuesto autor del hecho.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia, siendo trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.