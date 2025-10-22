Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Paso de los Libres secuestraron días atrás un automóvil de dudosa procedencia, el cual presentaba adulteraciones en sus numeraciones.
El procedimiento, lo concretaron los uniformados
luego de que personal de la Planta verificadora manifestó haber hecho la
verificación de un automóvil –marca Fiat Uno- el cual presentaría
adulteraciones en las numeraciones del motor y chasis y por manifestaciones de
su conductor, el mismo habría adquirido el vehículo de buena fé; por ello y por
disposición de las autoridades judiciales en turno se procedió al secuestro
preventivo del mismo.
El rodado secuestrado, fue trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.