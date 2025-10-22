miércoles, 22 de octubre de 2025

Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Paso de los Libres secuestraron días atrás un automóvil de dudosa procedencia, el cual presentaba adulteraciones en sus numeraciones.

El procedimiento, lo concretaron los uniformados luego de que personal de la Planta verificadora manifestó haber hecho la verificación de un automóvil –marca Fiat Uno- el cual presentaría adulteraciones en las numeraciones del motor y chasis y por manifestaciones de su conductor, el mismo habría adquirido el vehículo de buena fé; por ello y por disposición de las autoridades judiciales en turno se procedió al secuestro preventivo del mismo.

El rodado secuestrado, fue trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.