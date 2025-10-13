Lanzamiento del Plan de Seguridad Paraná: trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales

Del acto participaron el ministro
de Seguridad, Alfredo Vallejos, el jefe de la Policía de Corrientes, comisario
Miguel Ángel Leguizamón, y autoridades de distintas fuerzas federales y
provinciales, quienes destacaron la importancia de fortalecer la presencia del
Estado en zonas estratégicas.
El Plan de Seguridad Paraná tiene
como objetivo intensificar la lucha contra el crimen organizado, el
narcotráfico y los delitos en la zona fronteriza, a través de acciones
coordinadas de prevención.
Con esta iniciativa, se busca
garantizar una mayor protección para los ciudadanos y profundizar la
articulación entre los distintos niveles de gobierno, en un esfuerzo conjunto
para mejorar la seguridad en toda la región.
Fuente: www.radiodos.com.ar