lunes, 13 de octubre de 2025

Policías salvaron la vida a un hombre que intentó ahorcarse

Personal policial dependientes de la Comisaria Vigésima urbana en horas de la tarde de ayer 12-10-25, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Maipú y Ruta Nacional N° 12 se hallaba un hombre tendido en el suelo aparentemente inconsciente.

Por tal motivo, con la premura del caso, los efectivos se dirigieron hasta el lugar donde efectivamente observaron a una persona en el suelo y quien, por manifestaciones de una mujer que se encontraba en el lugar, el mismo fue hallado suspendido de una manguera sobre un tirante de madera, atentando contra su vida, y fue auxiliado por vecinos; pero aparentemente ya se encontraba sin signos vitales; es por ello, que los uniformados llevaron a cabo un rápido trabajo realizando técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) , logrado de ésta manera recobrar los signos vitales del mismo; siendo posteriormente traslado por personal de salud hasta el Hospital Vidal de nuestra ciudad, donde informaron que esta persona fue estabilizado y se encontraba en buen estado de salud.

Se destaca en esta oportunidad el rápido y profesional trabajo llevado a cabo por el personal de la Comisaria Vigésima, quienes actuaron en el lugar.

Oficial Subayudante Romero Vanesa, Sargento 1ro. De Policía González Sebastián, Sargento Maidana Mario y Sargento Taberla Esteban.