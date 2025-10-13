Policías salvaron la vida a un hombre que intentó ahorcarse

Por tal
motivo, con la premura del caso, los efectivos se dirigieron hasta el lugar
donde efectivamente observaron a una persona en el suelo y quien, por
manifestaciones de una mujer que se encontraba en el lugar, el mismo fue
hallado suspendido de una manguera sobre un tirante de madera, atentando contra
su vida, y fue auxiliado por vecinos; pero aparentemente ya se encontraba sin
signos vitales; es por ello, que los uniformados llevaron a cabo un rápido
trabajo realizando técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) , logrado de
ésta manera recobrar los signos vitales del mismo; siendo posteriormente
traslado por personal de salud hasta el Hospital Vidal de nuestra ciudad, donde
informaron que esta persona fue estabilizado y se encontraba en buen estado de
salud.
Se destaca
en esta oportunidad el rápido y profesional trabajo llevado a cabo por el
personal de la Comisaria Vigésima, quienes actuaron en el lugar.
Oficial
Subayudante Romero Vanesa, Sargento 1ro. De Policía González Sebastián,
Sargento Maidana Mario y Sargento Taberla Esteban.