La Policía recuperó un secarropa recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente en la tarde de ayer 12-10-25, lograron recuperar un secarropa que habría sido denunciando como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con amplios
rastrillajes por diferentes zonas, lo que posibilitó en inmediaciones de calle Los
Malvones al N°5500 aproximadamente más precisamente en un sitio baldío,
recuperar un secarropa -marca Koinor-, por lo que se procedió a su secuestro
´preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.
Lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.