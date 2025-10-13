San Luis del Palmar: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche de ayer 12-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido lograron recuperar la bicicleta que fuera sustraída recientemente.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando presumiblemente un sujeto de identidad desconocida,
aprovechando un corte de energía y las inclemencias del tiempo, habría
sustraído una bicicleta, por lo que se dispuso un dispositivo cerrojo, el cual
posibilitó hallar abandonado en una zona de abundante vegetación fuera del
casco céntrico, en cuanto al presunto autor, al ver la presencia policial
habría huido aprovechando la escasa visibilidad de la zona.
La bicicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.