lunes, 13 de octubre de 2025

San Luis del Palmar: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche de ayer 12-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido lograron recuperar la bicicleta que fuera sustraída recientemente.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando presumiblemente un sujeto de identidad desconocida, aprovechando un corte de energía y las inclemencias del tiempo, habría sustraído una bicicleta, por lo que se dispuso un dispositivo cerrojo, el cual posibilitó hallar abandonado en una zona de abundante vegetación fuera del casco céntrico, en cuanto al presunto autor, al ver la presencia policial habría huido aprovechando la escasa visibilidad de la zona.

La bicicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.