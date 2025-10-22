miércoles, 22 de octubre de 2025

Recuperan seis caballos robados de un establecimiento ganadero

Efectivos policiales de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento ganadero, finalmente lograron recuperar seis animales equinos, que presuntamente habrían sido sustraídos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con rastrillajes por distintas zonas, lo que posibilitó localizar y recuperar seis animales equinos sueltos en zona montuosa, los cuales estarían relacionados al hecho que se investiga.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.