Recuperan seis caballos robados de un establecimiento ganadero

Efectivos policiales de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento ganadero, finalmente lograron recuperar seis animales equinos, que presuntamente habrían sido sustraídos.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con rastrillajes
por distintas zonas, lo que posibilitó localizar y recuperar seis animales
equinos sueltos en zona montuosa, los cuales estarían relacionados al hecho que
se investiga.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.