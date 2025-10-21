San Luis del Palmar: Recuperan elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron tras tomar
conocimiento que el pasado fin de semana, personas de identidad desconocida
tras violentar uno de los accesos de un inmueble, habrían sustraído taladro,
sierra circular, alargues, rueda, ropas, plancha, entre otras cosas.
Ante tal circunstancia de forma inmediata
iniciaron diversos trabajos de investigación, y tras observación de cámaras de
seguridad, posibilitó obtener información de donde podrían encontrarse los
elementos sustraídos, y tras un eficaz accionar lograron hallar y recuperar lo
denunciado como sustraído. Cabe señalar que un hombre fue aprehendido quien
estaría sindicado como uno de los presuntos autores.
El hombre y lo recuperado se encuentran a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.