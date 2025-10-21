martes, 21 de octubre de 2025

San Luis del Palmar: Recuperan elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación a un ilícito perpetrado recientemente, finalmente lograron hallar y recuperar lo denunciado como sustraído.

El procedimiento lo realizaron tras tomar conocimiento que el pasado fin de semana, personas de identidad desconocida tras violentar uno de los accesos de un inmueble, habrían sustraído taladro, sierra circular, alargues, rueda, ropas, plancha, entre otras cosas.

Ante tal circunstancia de forma inmediata iniciaron diversos trabajos de investigación, y tras observación de cámaras de seguridad, posibilitó obtener información de donde podrían encontrarse los elementos sustraídos, y tras un eficaz accionar lograron hallar y recuperar lo denunciado como sustraído. Cabe señalar que un hombre fue aprehendido quien estaría sindicado como uno de los presuntos autores.

El hombre y lo recuperado se encuentran a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.