Lavalle: La Policía secuestró más de 200 kg. de carne vacuna faenada clandestinamente

En horas de la tarde del domingo 19-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, tras ser alertados de una presunta faena clandestina, secuestraron más de 200 kilogramos de carne vacuna.
El
procedimiento se habría realizado en inmediaciones del Paraje Cafarreño, luego
de que los citados efectivos reciban la alerta y acudan de manera inmediata en
un domicilio de la zona, lugar donde hallaron distintos cortes de carne
recientemente faenada, sin los controles y medidas sanitarias correspondientes,
por lo se procedió al secuestro bajo las formalidades legales.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en la citada unidad se continuaron con los tramites de rigor al caso.