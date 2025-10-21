San Cosme: Transportaba 20 lechones vivos en bolsas y fue demorado por la Policía

Ayer personal de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar trabajando y haciendo controles en la 3ra Sección San Cosme, al mando del Of. Ayte. Hugo Galarza, detuvo una camioneta Toyota Hilux color bordo conducida por Esteban T. , acompañado de otro masculino mayor de edad.
En la caja del vehículo transportaban 20 lechones vivos dentro de bolsas de arpillera, sin contar con guía ni documentación sanitaria pero lo más grave la forma . Los animales estaban al borde de las asfixia.
Por infracción al Art. 82° del Código de Faltas, se procedió al traslado del rodado y los animales a la dependencia para las diligencias correspondientes. Donde luego de acreditar El origen lícito se le aplicó una fuerte multa contravencional.