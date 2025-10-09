Un hombre murió tras caer del noveno piso de un edificio en Construcción

En la mañana de hoy 09-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Tercera Urbana, fueron alertados de un accidente laboral, ocurrido en una obra de construcción ubicada por calle San Lorenzo al N°1100 de esta ciudad.
Según las primeras averiguaciones, el hecho
habría ocurrido cuando un hombre de apellido Vallejos de 43 años de edad,
aparentemente mientras estaba realizando trabajos de construcción, por causas y
circunstancias que se tratan de esclarecer, se habría caído desde noveno piso
de un edificio en construcción.
Por tal motivo, fue rápidamente auxiliado, sin
embargo, el mismo ya habría fallecido en el lugar debido a las graves lesiones
que presentaba.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor mientras que en la mencionada comisaria se continúan con las actuaciones judiciales correspondientes.