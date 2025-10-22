Paso de la Patria: La Policía recuperó una moto que fue robada en Bs. As.

En la jornada de hoy 22-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación criminal, el –G.T.O.- de San Luis del Palmar y efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de esta ciudad capital, realizaron diversas labores en prevención de ilícitos e identificación de personas, circunstancia que permitió secuestrar una motocicleta que aparentemente habría sido denunciada como sustraída en la provincia de Buenos Aires y su conductor fue demorado.
El procedimiento fue realizado en la citada
localidad, donde identificaron a una persona – mayor de edad- quien conducía
una motocicleta – marca Bajaj 250cc.- la cual, tras las primeras
averiguaciones, resultó ser denunciada como sustraída en la Ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, por lo que, bajo las formalidades legales, se
procedió al secuestro preventivo de la misma.
El demorado junto a la motocicleta secuestrada
fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladadas a
la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.