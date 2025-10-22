miércoles, 22 de octubre de 2025

Recuperan un celular robado, hay un demorado

En la fecha 22-10-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4 – G.R.I.M. IV- tras ser alertados por un hecho delictivo, lograron recuperar un celular y demorar al supuesto autor del hecho, quien, además, contaría con antecedentes policiales.

El procedimiento fue realizado pasadas las 12:00horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por el S.I.S 911, sobre la sustracción de un celular por calles Ambrosetti y Davalos, por lo que inmediatamente acudieron al lugar, realizando un amplio rastrillaje por las zonas aledañas, logrando en inmediaciones del barrio Quinta Ferre, observar a un hombre aparentemente huyendo, quien intento no ser demorado, logrando los efectivos reducirlo y demorarlo, siendo identificado como un hombre – mayor de edad-, quien entre sus pertenencias llevaba varios objetos punzantes y el celular recientemente sustraído, además, tras las correspondientes averiguaciones el hombre ya contaba con antecedentes policiales.

El celular recuperado junto al demorado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladados a la Comisaria Decimo Primera Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.