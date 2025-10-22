Recuperan un celular robado, hay un demorado

El procedimiento fue realizado pasadas las
12:00horas, cuando los citados efectivos fueron alertados por el S.I.S 911,
sobre la sustracción de un celular por calles Ambrosetti y Davalos, por lo que
inmediatamente acudieron al lugar, realizando un amplio rastrillaje por las
zonas aledañas, logrando en inmediaciones del barrio Quinta Ferre, observar a
un hombre aparentemente huyendo, quien intento no ser demorado, logrando los
efectivos reducirlo y demorarlo, siendo identificado como un hombre – mayor de
edad-, quien entre sus pertenencias llevaba varios objetos punzantes y el
celular recientemente sustraído, además, tras las correspondientes
averiguaciones el hombre ya contaba con antecedentes policiales.
El celular recuperado junto al demorado fueron
puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladados a la
Comisaria Decimo Primera Urbana, donde se continuaron con los tramites de
rigor.