Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron
cerca de las 00.30horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de
ilícitos toman conocimiento por parte del sistema de emergencia 911 que por
calles Pasionarias y Alelíes, personas de identidades desconocidas habrían
ingresado a un domicilio con aparentes intenciones delictivas; por lo que se
dirigen de inmediato al lugar, quienes huyeron del lugar en diferentes
direcciones y uno de ellos se encontraría en los patios linderos, logrando
rápidamente demorar a uno de ellos.
De igual manera, personal del GRIM I, cerca de
las 02.00horas, encontrándose en inmediaciones de calles Quevedo y Costanera,
de recorridas divisan un sujeto que se encontraba deambulando, por lo que
proceden a su identificación, quien no supo justificar su accionar ni presencia
en el lugar.
Así mismo, personal del GRIM III, encontrándose
en cercanías de calles Gdor. Pujol esquina Santa Fe observan a un sujeto de 27
años de edad, en una bicicleta saliendo de los monoblocks, y al ser consultado
sobre la procedencia de la bicicleta, no supo justificar su presencia en el
mismo ni acreditar propiedad, por lo que proceden a su demora y secuestro
preventivo del rodado.
El otro procedimiento lo efectuaron efectivos de
la patrulla motorizada, cuando por Calles Caracas y Braile, divisan a un sujeto
por calle Cazadores y Medrano, al ser abordado por el personal policial el
mismo hace caso omiso y emprende su fuga, por lo que se inicia un seguimiento controlado logrando su demora,
quien por indicaciones de una mujer, sería el presunto autor de la sustracción
de un teléfono celular, por lo que proceden al secuestro de una motocicleta –marca
Honda Tornado- y dinero en efectivo que tendría en su poder.
Las personas demoradas fueron trasladadas a las
comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.