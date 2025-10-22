miércoles, 22 de octubre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales dependientes del Departamento de distrito policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 00.30horas, cuando encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos toman conocimiento por parte del sistema de emergencia 911 que por calles Pasionarias y Alelíes, personas de identidades desconocidas habrían ingresado a un domicilio con aparentes intenciones delictivas; por lo que se dirigen de inmediato al lugar, quienes huyeron del lugar en diferentes direcciones y uno de ellos se encontraría en los patios linderos, logrando rápidamente demorar a uno de ellos.

De igual manera, personal del GRIM I, cerca de las 02.00horas, encontrándose en inmediaciones de calles Quevedo y Costanera, de recorridas divisan un sujeto que se encontraba deambulando, por lo que proceden a su identificación, quien no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Así mismo, personal del GRIM III, encontrándose en cercanías de calles Gdor. Pujol esquina Santa Fe observan a un sujeto de 27 años de edad, en una bicicleta saliendo de los monoblocks, y al ser consultado sobre la procedencia de la bicicleta, no supo justificar su presencia en el mismo ni acreditar propiedad, por lo que proceden a su demora y secuestro preventivo del rodado.

El otro procedimiento lo efectuaron efectivos de la patrulla motorizada, cuando por Calles Caracas y Braile, divisan a un sujeto por calle Cazadores y Medrano, al ser abordado por el personal policial el mismo hace caso omiso y emprende su fuga, por lo que se inicia un  seguimiento controlado logrando su demora, quien por indicaciones de una mujer, sería el presunto autor de la sustracción de un teléfono celular, por lo que proceden al secuestro de una motocicleta –marca Honda Tornado- y dinero en efectivo que tendría en su poder.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.