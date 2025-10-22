miércoles, 22 de octubre de 2025

Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

Hoy 22-10-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria 21ra Urbana en forma conjunta con el Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas –Comando-, lograron recuperar una motocicleta de 110cc., sustraída recientemente y demoraron a un joven -mayor de edad- quien sería aparentemente el presunto autor del hecho.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos momentos en que se encontraban realizando operativos de contralor y fueron alertados mediante el Sistema Integral de Seguridad 911 del hecho delictivo, en el cual fuera víctima una mujer mayor de edad; por ello, de forma inmediata dieron inicio a tareas investigativas lo que permitió por Avenidas Cartagena y Medrano visualizar a una motocicleta con similares características a la denunciada como sustraída –siendo marca Keller de 110cc- la cual era conducida por un joven, quien fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 23 años de edad; asimismo, secuestraron el rodado en cuestión.

Al respecto, la motocicleta secuestrada y persona demorada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.