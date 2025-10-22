Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

El procedimiento, lo llevaron a cabo los
mencionados efectivos momentos en que se encontraban realizando operativos de
contralor y fueron alertados mediante el Sistema Integral de Seguridad 911 del
hecho delictivo, en el cual fuera víctima una mujer mayor de edad; por ello, de
forma inmediata dieron inicio a tareas investigativas lo que permitió por
Avenidas Cartagena y Medrano visualizar a una motocicleta con similares
características a la denunciada como sustraída –siendo marca Keller de 110cc-
la cual era conducida por un joven, quien fue identificado y demorado,
tratándose de un mayor de 23 años de edad; asimismo, secuestraron el rodado en
cuestión.
Al respecto, la motocicleta secuestrada y persona
demorada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladada hasta la
citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.