jueves, 9 de octubre de 2025

Policía que estaba de franco salvó la vida de un hombre que se estaba ahogando en el río Santa Lucía

En horas de la siesta del pasado 07-10-25, un efectivo policial que se encontraba de franco de servicio protagonizó un valiente y eficaz accionar, logrando rescatar a un hombre que habría caído a las aguas del río Santa Lucía. La persona fue trasladada posteriormente al hospital local para su atención médica.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, cerca de las 14:30 horas, el Sargento Ayudante de Policía Sergio Esquivel, mientras se hallaba de franco de servicio en la zona del balneario, advirtió que un hombre se precipitó al río. De inmediato, el suboficial ingresó al agua y, valiéndose de una soga, logró sujetar al hombre de 56 años de edad; pese a la fuerza de la correntada y la profundidad del lugar, consiguió rescatarlo y ponerlo a salvo en la orilla.

Minutos después se hizo presente personal de la Comisaría de Distrito Santa Lucía, quienes continuaron con las diligencias correspondientes y trasladaron al hombre al hospital para su atención médica.

En este sentido, se destaca el acto de valentía, compromiso y arrojo demostrado por el citado suboficial, quien, aun estando fuera de servicio, actuó con vocación y el espíritu de servicio, resguardando la vida de este hombre en una situación de emergencia.