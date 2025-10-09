Policía que estaba de franco salvó la vida de un hombre que se estaba ahogando en el río Santa Lucía

De acuerdo con las primeras averiguaciones, cerca
de las 14:30 horas, el Sargento Ayudante de Policía Sergio Esquivel, mientras
se hallaba de franco de servicio en la zona del balneario, advirtió que un
hombre se precipitó al río. De inmediato, el suboficial ingresó al agua y,
valiéndose de una soga, logró sujetar al hombre de 56 años de edad; pese a la
fuerza de la correntada y la profundidad del lugar, consiguió rescatarlo y
ponerlo a salvo en la orilla.
Minutos después se hizo presente personal de la
Comisaría de Distrito Santa Lucía, quienes continuaron con las diligencias
correspondientes y trasladaron al hombre al hospital para su atención médica.
En este sentido, se destaca el acto de valentía,
compromiso y arrojo demostrado por el citado suboficial, quien, aun estando
fuera de servicio, actuó con vocación y el espíritu de servicio, resguardando
la vida de este hombre en una situación de emergencia.