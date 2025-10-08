miércoles, 8 de octubre de 2025

Volcó y abandonó una camioneta cargada de cigarrillos

La policía fue alertada de un siniestro vial sobre ruta provincial 94 a pocos metros del acceso a la localidad de Garruchos. Al llegar a la zona encontró el rodado sin ocupante y en el interior varios bultos.

Fue cerca de las 19 que uniformados de la comisaría de Garruchos tomó conocimiento de un siniestro vial (despiste) de una camioneta.

Al llegar al lugar indicado, Ruta Provincial 94 a unos 300 metros del acceso a la localidad

encontraron un vehículo abandonado sin ocupantes en el cual contenía varias cajas de cigarrillos marca GILT industria paraguaya, lo cual tratándose de un delito federal se dió a intervención a P.N.A.

Los agentes realizaron un trabajo en conjunto el cual dio como resultado que la camioneta fue sustraída en el 2024 y en el interior del vehículo contabilizaron un total de 1.977 brezas y 19.770 paquetes de cigarrillos cuyo aforo asciende a unos $79.000.000 de pesos.

Fuente: www.radiodos.com.ar