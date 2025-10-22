Recuperan un celular robado, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones y en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite, tras una eficaz labor, lograron aprehender a un hombre, presuntamente vinculado al hecho y recuperar el celular denunciado como sustraído.
El procedimiento fue realizado en la jornada de
hoy 22-10-25, luego de que los citados efectivos realizaran distintas labores
de investigación, lo que posibilitó secuestrar, bajo las formalidades legales,
un celular -marca Redmi C14-, el cual, tras las correspondientes
averiguaciones, sería el denunciado como sustraído, además, aprehendieron a un
hombre – mayor de edad-.
El aprehendido junto al celular recuperado fueron
puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia,
donde se continuaron con los tramites de rigor.