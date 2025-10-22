miércoles, 22 de octubre de 2025

Recuperan un celular robado, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones y en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite, tras una eficaz labor, lograron aprehender a un hombre, presuntamente vinculado al hecho y recuperar el celular denunciado como sustraído.

El procedimiento fue realizado en la jornada de hoy 22-10-25, luego de que los citados efectivos realizaran distintas labores de investigación, lo que posibilitó secuestrar, bajo las formalidades legales, un celular -marca Redmi C14-, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, sería el denunciado como sustraído, además, aprehendieron a un hombre – mayor de edad-.

El aprehendido junto al celular recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.