Varios demorados y elementos secuestrados en distintos procedimiento

El primero de los procedimientos lo realizaron
alrededor de las 20.30 horas, personal del comando de patrullas, cuando
encontrándose realizando operativo conjunto en inmediaciones del Barrio Loma
Linda, procedieron a la demora de un joven de 20 años, quien conforme a las
primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales.
De igual forma, cerca de las 21.30horas,
efectivos de la patrulla motorizada, procedieron al secuestro de una
motocicleta –marca Honda XR 150c.c.-, acelera su marcha y a los pocos metros
abandona el rodado en la vía pública(vereda) e ingresa a un domicilio,
procediendo al secuestro preventivo de la motocicleta, notando el tambor
adulterado y golpes en el tanque.
También, pasadas las 22.00 horas, Av. Ayacucho y
México, divisan a un sexagenario realizando maniobras peligrosas, poniendo en
riesgo su vida y la de terceros, al ser abordado por el personal policial se
percatan que se encuentra bajo los efectos de haber consumido algún tipo de
bebidas, y tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes
policiales
Así mismo, cerca de las 00.30 horas, en
proximidades de Av. Independencia, demoraron a un joven que se encontraba
saliendo del colegio Secundario Fray Luis Beltrán el cual llevaba consigo una
mochila con elementos varios y al consultarle por los mismos no supo justificar
su accionar, por lo que se procedió a su demora y traslado a la comisaría
Jurisdiccional.
Posteriormente, pasadas las 00.30 horas, divisan a
una persona en cercanías de calles Bolivia y Pasaje Castellanos transportaba un
elemento de dudosa procedencia, al notar la presencia policial se da a la fuga,
iniciando así una persecución dando posteriormente con esta persona y al
secuestro de un ventilador de pie.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados
a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites de cada
caso.