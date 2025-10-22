miércoles, 22 de octubre de 2025

Varios demorados y elementos secuestrados en distintos procedimiento

Efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas y secuestraron cosas.

El primero de los procedimientos lo realizaron alrededor de las 20.30 horas, personal del comando de patrullas, cuando encontrándose realizando operativo conjunto en inmediaciones del Barrio Loma Linda, procedieron a la demora de un joven de 20 años, quien conforme a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales.

De igual forma, cerca de las 21.30horas, efectivos de la patrulla motorizada, procedieron al secuestro de una motocicleta –marca Honda XR 150c.c.-, acelera su marcha y a los pocos metros abandona el rodado en la vía pública(vereda) e ingresa a un domicilio, procediendo al secuestro preventivo de la motocicleta, notando el tambor adulterado y golpes en el tanque.

También, pasadas las 22.00 horas, Av. Ayacucho y México, divisan a un sexagenario realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, al ser abordado por el personal policial se percatan que se encuentra bajo los efectos de haber consumido algún tipo de bebidas, y tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales

Así mismo, cerca de las 00.30 horas, en proximidades de Av. Independencia, demoraron a un joven que se encontraba saliendo del colegio Secundario Fray Luis Beltrán el cual llevaba consigo una mochila con elementos varios y al consultarle por los mismos no supo justificar su accionar, por lo que se procedió a su demora y traslado a la comisaría Jurisdiccional.

Posteriormente, pasadas las 00.30 horas, divisan a una persona en cercanías de calles Bolivia y Pasaje Castellanos transportaba un elemento de dudosa procedencia, al notar la presencia policial se da a la fuga, iniciando así una persecución dando posteriormente con esta persona y al secuestro de un ventilador de pie.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites de cada caso.