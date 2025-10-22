miércoles, 22 de octubre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la siesta y noche de ayer 21-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas con antecedentes policiales.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 13.30horas, cuando en inmediaciones de Av. Paysandú y Av. Iberá, encontrándose de recorrida en prevención ilícitos y tras ser alertados por el Sistema integral de Seguridad 911, que en una farmacia, tenían demorado a un joven de 22 años de edad, que presuntamente intentaba llevarse cosas sin pagar, ante lo cual proceden a su identificación y trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde tras las primeras averiguaciones se determinó que registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 20.30horas, continuando con los trabajos de prevención, en inmediaciones de Av. Paysandú y calle 212, visualizan a dos sujetos llevando una escalera y una pinza, los cuales no pudieron justificar su procedencia, y tras ser demorados resultaron ser de 29 y 26 años de edad, quienes conforme a las primeras averiguaciones registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana donde se prosigue con los tramites de cada caso.