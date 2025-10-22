Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron,
cerca de las 13.30horas, cuando en inmediaciones de Av. Paysandú y Av. Iberá,
encontrándose de recorrida en prevención ilícitos y tras ser alertados por el
Sistema integral de Seguridad 911, que en una farmacia, tenían demorado a un
joven de 22 años de edad, que presuntamente intentaba llevarse cosas sin pagar,
ante lo cual proceden a su identificación y trasladado a la comisaría
jurisdiccional, donde tras las primeras averiguaciones se determinó que registraba
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, cerca de las 20.30horas,
continuando con los trabajos de prevención, en inmediaciones de Av. Paysandú y
calle 212, visualizan a dos sujetos llevando una escalera y una pinza, los
cuales no pudieron justificar su procedencia, y tras ser demorados resultaron
ser de 29 y 26 años de edad, quienes conforme a las primeras averiguaciones
registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana donde se prosigue con los tramites de cada caso.