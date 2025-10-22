miércoles, 22 de octubre de 2025

Recuperan una motocicleta recientemente sustraída, hay un demorado

En la jornada de ayer 21-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana habrían tomado conocimiento de la sustracción de una motocicleta por Avenida Cazadores Correntinos al 3200 aproximadamente, por lo que de manera inmediata emitieron una alerta radial, logrando hallar y recuperar el rodado, además, aprehender al supuesto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado pasadas las 20:00horas, luego de que los citados efectivos tomaran conocimiento y alertaran a sus pares sobre el ilícito ocurrido, realizando un intenso rastrillaje en conjunto con los efectivos del Comando Patrulla, quienes lograron posteriormente, visualizar en las inmediaciones a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- con similares características a la sustraída, por lo que, se procedió a la aprehensión e identificación del conductor, un hombre – de 36 años de edad-.

El rodado recuperado y el aprehendido fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.