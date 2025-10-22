Recuperan una motocicleta recientemente sustraída, hay un demorado

El procedimiento fue realizado pasadas las
20:00horas, luego de que los citados efectivos tomaran conocimiento y alertaran
a sus pares sobre el ilícito ocurrido, realizando un intenso rastrillaje en
conjunto con los efectivos del Comando Patrulla, quienes lograron
posteriormente, visualizar en las inmediaciones a una persona a bordo de una
motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- con similares características a la
sustraída, por lo que, se procedió a la aprehensión e identificación del
conductor, un hombre – de 36 años de edad-.
El rodado recuperado y el aprehendido fueron
puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.